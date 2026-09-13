Crucero arriba a Colón con más de 2 mil pasajeros

El crucero Grandeur of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, arribó al puerto de Colón con 2,396 pasajeros y 791 tripulantes a bordo. Durante su llegada, el Servicio Nacional de Migración (SNM) indicó qie coordinó los controles documentales para garantizar un proceso ágil y seguro.

De los pasajeros, 1,055 desembarcaron para visitar la provincia, mientras que 1,341 permanecieron en tránsito. En horas de la tarde, 1,073 pasajeros volvieron a embarcar para continuar su recorrido por el Caribe.

El itinerario incluyó escalas en Cartagena de Indias, Santa Marta, Curazao, Aruba y Limón, antes de regresar a Colón.

El SNM señaló que mantiene su compromiso con facilitar el flujo turístico, “agilizando los procesos sin descuidar los controles migratorios y los estándares de seguridad fronteriza”.