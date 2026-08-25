Cuarta edición del Congreso SED 2026

ML | El Congreso SED 2026, organizado por Familia 360, se realizará los días 23 y 24 de septiembre, Bajo el lema “El Liderazgo detrás del Servicio”.

El evento que reunirá a líderes empresariales, gerentes y mandos medios responsables de equipos y de la experiencia del cliente, se enfoca en el rol de la gerencia y la alta dirección en la construcción de culturas de servicio.

El encuentro abordará las tendencias de servicio al cliente para 2026, el manejo de crisis digitales, la medición de la resolución de problemas y estrategias de comunicación para generar confianza y resultados.

Participarán especialistas en comunicación estratégica, gestión financiera, branding y liderazgo comercial, quienes presentarán casos reales y herramientas aplicables. Las ediciones anteriores del Congreso SED han reunido a más de 250 empresas y 5,000 asistentes.