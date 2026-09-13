Cumbre de los BRICS discute la promoción de un crecimiento económico inclusivo

Los dirigentes de los países miembros del bloque de los BRICS, que incluye a China, Rusia e India, debatieron este domingo formas de promover un "crecimiento económico mundial inclusivo" en la segunda y última jornada de su cumbre en Nueva Delhi.

El sábado, los jefes de Estado y de Gobierno lograron superar sus diferencias sobre la guerra en Oriente Medio para divulgar una declaración conjunta en la que exhortaron a las partes del conflicto a ejercer la "máxima moderación".

Este domingo, el anfitrión de la cumbre, el primer ministro indio, Narendra Modi, invitó a sus socios a la cooperación, ya que los países del bloque "representan a la mitad de la población mundial, el 40% del PIB del planeta y más de una cuarta parte del comercio internacional".

El bloque de los BRICS fue creado en 2009 para reunir a las grandes economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y posteriormente Sudáfrica) al margen de las instituciones dominadas por Estados Unidos y las potencias occidentales, como el G7.

Desde entonces, el bloque se ha ampliado, incorporando, entre otros, a Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

"La fuerza de los BRICS reside en nuestra diversidad y en nuestra cooperación", señaló Modi ante los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.

"Hemos intentado promover un crecimiento mundial inclusivo", celebró. "Puede que afrontemos realidades diferentes, pero podemos avanzar juntos mediante la cooperación para impulsar el progreso de la humanidad", agregó.

El predominio económico de China, que inunda a sus socios de los BRICS con sus exportaciones, genera tensiones entre los miembros del bloque.

Tras una reunión bilateral celebrada el sábado, Modi y Xi subrayaron "la necesidad de abordar sus motivos de preocupación, entre ellos el desequilibrio estructural de sus intercambios comerciales", según un comunicado difundido por el gobierno indio.

El déficit comercial de India con respecto a China alcanzó un nivel récord de 112.000 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2025-2026.

El presidente chino abandonó este domingo India tras el final de la cumbre.

- Apoyo al comercio abierto -

En su declaración conjunta, los líderes de los BRICS reafirmaron el sábado su "apoyo a un sistema comercial multilateral no discriminatorio, abierto, equitativo, transparente, justo, inclusivo, previsible y basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el centro".

A menos de dos semanas de la visita prevista de Xi a Washington, el mandatario chino llamó al bloque a "rechazar todas las formas de proteccionismo" y a "apoyar el sistema comercial multilateral".

Se trató de una alusión a la guerra arancelaria impulsada en múltiples frentes por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

La participación de Xi en la cumbre también es importante porque se trata de su primera visita a India desde 2019 y del paso más significativo hasta ahora en el cauteloso deshielo entre las dos potencias nucleares rivales.

Su visita se produce seis años después de un mortífero enfrentamiento militar en la disputada frontera tibetana entre China e India, mientras las relaciones han ido mejorando gradualmente mediante el restablecimiento de vuelos, visados y contactos de alto nivel.

"Aunque nuestros dos países son diferentes en muchos aspectos, son plenamente capaces de complementar las fortalezas del otro, apoyarse mutuamente, alcanzar el éxito conjunto y avanzar juntos", dijo Xi durante su reunión con Modi, según un video difundido por el gobierno indio.

La visita de Xi también fue objeto de protestas por parte de decenas de tibetanos en Nueva Delhi, exiliados al igual que su líder espiritual, el dalái lama, que vive en India desde que huyó de China en 1959.