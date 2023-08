Debate de contrato minero: Hay que escuchar a todas las partes, Cortizo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo reiteró las ventajas del proyecto de ley 1043, que aprueba el Contrato de Concesión Minera entre el Estado y Minera Panamá S.A.

El mandatario afirmó que “es un proyecto que inició en 1997, la mina existe, no es un proyecto nuevo, el contrato es nuevo, muy superior a los beneficios del contrato inicial, por ejemplo, en aportes directos como piso contempla B/. 375 millones, igual tienen un porcentaje para que ningún panameño jubilado o pensionado gane menos de B/. 350. En la República hay alrededor de 114 mil jubilados y pensionados que ganan menos de esta suma”.

Destacó que este contrato garantiza para el Instituto de Perfeccionamiento del Docente alrededor de 20 millones anuales. Por otro lado, para distritos como Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, se les asegura alrededor de B/. 90 millones para desarrollar infraestructuras como la carretera de Miguel De La Borda hacia Belén anunciada la semana pasada.

Ante las protestas que se han registrado en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, por el primer debate del contrato minero, reconoció que un Gobierno democrático, no solamente debe escuchar a los que están de acuerdo, sino a todas las partes y ser respetuoso de estas opiniones, “es el proceso democrático que hay que proteger y cuidarlo. Hay que escuchar a la gente es parte de la Democracia, esto no es dictadura, no es Monarquía tenemos que aprender a escuchar a dialogar”.

Ayer en la Asamblea Nacional se retomó la discusión del contrato minero en primer debate, donde miembros de la sociedad civil, trabajadores y representantes de la minera expusieron sus posiciones a favor o en contra del documento.