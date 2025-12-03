Décimo de diciembre es el más esperado para el 86% de los panameños, según estudio

El 86% de las personas trabajadoras asegura que el pago del décimo de diciembre es el más esperado y útil del año, según el estudio Décimo tercer mes realizado por Konzerta, el portal líder de empleo en Panamá.

La cifra se encuentra 4 puntos porcentuales por encima de la medición del año pasado, cuando el 82% mencionaba esperarlo con ansias. Sin embargo, el 9% de los talentos dice que el décimo de abril le resulta más útil, mientras que el 5% indica que el décimo agosto es el más esperado.

El estudio detalla que el 79% de las personas trabajadoras menciona sentirse más motivado y feliz en su trabajo cuando se acerca este pago, frente al 21% que dice que no influye en su motivación. En 2024 el 76% mencionaba sentirse más motivado al recibir este pago, frente al 24% que no.

Además, el 77% asegura que son más productivas cuando se acerca este pago, mientras el 23% restante indica que la cercanía de este pago no repercute en su productividad.

Los resultados de la encuesta también revelan que “el 41% de los panameños dice que utilizará el décimo de diciembre para compras navideñas; el 21% para pagar deudas; el 12% lo ahorra; el 11% lo invierte; y el 15% lo utiliza de otra forma”.

De hecho, el 80% de los panameños indica que el décimo le ayuda a aliviar la presión financiera en meses de altos gastos como diciembre.

El estudio señala que el 84% de las personas trabajadoras no considera renunciar antes de recibir el décimo tercer mes, mientras que a el 16% no le importaría terminar un contrato laboral aunque se aproxime el pago.

Konzerta detalló que “el décimo tercer mes también impacta de forma positiva en la economía de los talentos, el 61% de los trabajadores indicaron que el pago del décimo mejora mucho o muchísimo sus finanzas; el 23% señala que las mejora regularmente; el 8% menciona que mejora casi nada; y otro 8% dice que no mejora nada su salud financiera”.