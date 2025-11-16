Desarrollan operativo contra el trabajo infantil en Panamá y Veraguas

Un operativo de atención y prevención contra el trabajo infantil fue desarrollado por inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en comercios de la capital y la provincia de Veraguas. En ninguna de las visitas en el corregimiento de Calidonia y en Puerto Vidal, distrito de Las Palmas, y zonas pesqueras de Veraguas se detectó la presencia de menores de edad realizando actividades laborales, informaron tras la revisión.

Las trabajadoras sociales del Mitradel y personal técnico fueron enfáticos en señalar que, bajo ningún concepto, un menor que tenga menos de 14 años puede ser contratado para realizar ningún tipo de trabajo, mientras que pueden laborar desde los 14 a los 17 años de edad, siempre y cuando las empresas cumplan con los parámetros como una jornada reducida de 6 horas diurnas que les permita asistir a los centros educativos, entre otros derechos.

Además, las autoridades manifestaron que la revisión realizada por el Mitradel en conjunto con la Policía de Niñez y Adolescencia, la Autoridad Marítima y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es un paso más en la lucha contra el trabajo infantil en Panamá. Los empresarios fueron informados sobre las disposiciones del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la edad mínima de admisión al empleo, y del Decreto Ejecutivo No. 1 del 5 de enero de 2016, que enumera las peores formas de trabajo infantil.