$!Desembolsarán más de B/.238.9 millones en ahorros navideños

Más de 238.9 millones de dólares estarán desembolsando los bancos estatales y privados en concepto de ahorros navideños, a partir de este mes.

La Caja de Ahorros indicó que este año logró “la cifra de 26.9 millones de dólares en ahorros de navidad que beneficiará a 43,357 clientes que optaron por la entidad como opción para guardar y hacer crecer su dinero durante el año”.

En ese sentido, la entidad bancaria recordó que “en el 2024 la Caja de Ahorros desembolsó 24.6 millones de dólares, mientras que para este 2025 la cifra ascendió a 26.9 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2.3 millones de dólares”.

Por su parte, el Banco General señaló que se desembolsará “más de 212 millones de dólares en ahorros navideños, a más de 319,000 clientes”.

La entidad detalló que desde ayer, 10 de noviembre “se está realizando el pago a las cuentas que hayan completado sus semanas de ahorro de forma anticipada, el 24 de noviembre se efectuarán los pagos a quienes completen su ahorro navideño hasta el 22 de noviembre y el 1 de diciembre se pagarán las cuentas que no hayan completado sus cuotas navideñas en las fechas anteriores”.

El banco destacó que, en comparación con el año pasado, se registró un aumento del 13% en el monto total a desembolsar.