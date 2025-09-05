Desempleo en EEUU sube a 4,3% en agosto, con menos creación de puestos de trabajo

La economía de Estados Unidos creó menos empleos de lo esperado en agosto, según datos del gobierno publicados este viernes, que situaron el índice de desempleo en 4,3%.

Estados Unidos creó 22.000 nuevos empleos el mes pasado, por debajo de los 79.000 de julio, según el Departamento de Trabajo. Los analistas esperaban 75.000 creaciones de empleo, según el consenso publicado por MarketWatch.

La tasa de desempleo subió al 4,3%, en comparación con el 4,2% de julio y el 4,1% de junio.

Se trata del nivel más alto desde el último trimestre de 2021. Esta publicación podría convencer finalmente a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) de bajar sus tasas de interés para apoyar la economía en su próxima reunión del 17 de septiembre.