Despliegan personal de la Acodeco a nivel nacional para fiscalizar el Black Weekend

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que desplegará personal a escala nacional durante el Panamá Black Weekend 2026, el cual se celebrará del 2 al 4 de octubre, con el fin de verificar que las ofertas anunciadas por los comercios sean reales, transparentes y cumplan con la Ley 45 de 2007. La jornada comercial contempla promociones de hasta un 70% en mercancía seleccionada, por lo que la entidad enfocaría su supervisión en la veracidad publicitaria, el margen de los descuentos, la exhibición de precios y las condiciones de cada oferta.

La Ley 45 exige que las ventas especiales detallen con claridad el precio regular y el nuevo costo rebajado, además de precisar si el descuento aplica a todo el establecimiento o únicamente a determinados productos. Por esta razón, la Acodeco recomienda a los compradores comparar precios previamente, examinar minuciosamente el producto, exigir y conservar el comprobante de pago, y guardar el material publicitario de las promociones. Asimismo, la institución recuerda que los consumidores no cuentan con un derecho legal de retracto o devolución voluntaria en Panamá por simple cambio de opinión. Durante la actividad, las irregularidades podrán reportarse a través del Centro de Atención Ciudadana 311, las redes sociales oficiales (@AcodecoPma) y el portal web de la institución.

Durante la edición del Panamá Black Weekend 2025, la Acodeco inspeccionó 318 locales comerciales y detectó 42 anomalías publicitarias, entre las que destacaron promociones sin fecha límite de vigencia, anuncios con la frase “hasta agotar existencias” sin precisar el inventario disponible, ofertas cuya duración excedía los tres meses permitidos por norma, promociones vencidas y restricciones omitidas. Asimismo, en dicho periodo fueron decomisados 112 productos con fecha de expiración vencida y se sancionó a 185 establecimientos por no mantener los precios a la vista del público.