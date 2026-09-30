Devolverán el proyecto de Presupuesto al Ejecutivo

A.QUINTERO | La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional devolverá al Ejecutivo el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.35,111.7 millones, a fin de que se tomen en cuenta sus recomendaciones y se realicen los ajustes correspondientes.

El presidente de dicha comisión, el diputado Eduardo Vásquez, indicó que hoy culminan las vistas presupuestarias de las entidades públicas, por lo que “una vez finalizadas las sustentaciones, cada bancada analizará sus recomendaciones para presentarlas al Ejecutivo, con el propósito de que sean evaluadas y se hagan algunos ajustes”, explicó Vásquez.

De acuerdo con Vásquez, hoy sustentarán su presupuesto la Autoridad de Pasaportes, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

La Asamblea Nacional tiene hasta el 31 de octubre para aprobar en tercer debate el Presupuesto General del Estado, antes de que concluya el periodo de sesiones extraordinarias.