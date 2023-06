La Dirección General de Ingresos (DGI) ha sancionado más de 500 comercios a nivel nacional y estimó cerrar 4 comercios por incumplimiento de la Ley de facturación. Entre el año 2022 y 2023 la DGI ha impuesto más de $500,000 en sanciones, las cuales oscilan entre los $500.00 y $25,000 incluyendo el cierre temporal del comercio, explicó la entidad.

Para el sector empresarial el proceso de cambio a esta modalidad ha sido eficaz, sin embargo, algunos estiman que se requiere mayor capacitación para evitar sanciones. Adolfo Fábrega presidente de la CCIAP, dijo que “hemos visto eficiencia en las empresas que ya han adoptado la facturación electrónica. Hemos tenido foros para darle un poco más de capacitación a las empresas, pensamos que tiene mucho impacto positivo”.

Mientras que Roberto Pineda, expresidente y miembro de UNPYME, afirmó que “ha sido una transición amigable. Se hace necesario un proceso de capacitación para todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Es necesario que se dé ese proceso de capacitación”.

Por su parte, la abogada tributaria Martha Luna sostuvo que “estamos atrasados (en la implementación). Casi todos los países del mundo tienen factura electrónica. Panamá está atrasada en lo que es factura electrónica. Es bueno para Panamá, ¿por qué? Porque no es justo que unos paguen impuesto y otros no. Las cajitas registradoras hacían que si yo no quería no registraba la transacción y yo tenía doble contabilidad”.

Son más de 40,000 contribuyentes que han migrado a este nuevo sistema de facturación de manera voluntaria, según la DGI.

La Dirección General de Ingresos informó que mantiene operativos permanentes tanto la ciudad capital como las administraciones provinciales. Dijeron que continúan con las capacitaciones a nivel nacional.