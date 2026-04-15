DGI lamenta fallecimiento de trabajador en accidente y anuncia cierre temporal de oficinas

La Dirección General de Ingresos (DGI) hizo público su pesar tras el fallecimiento de un trabajador de mantenimiento ocurrido la tarde del martes, 14 de abril, en el edificio P.H. Torre Mundial, ubicado en la avenida Balboa, donde operan sus oficinas principales.

Según informó la entidad, el incidente tuvo lugar dentro de las instalaciones del edificio. La DGI aclaró que la persona fallecida no formaba parte de su personal, sino que realizaba labores de mantenimiento en el inmueble.

Como consecuencia del hecho y debido a trabajos de reparación necesarios tras el accidente, la institución anunció que el edificio permanecerá cerrado al público este miércoles 15 de abril.

La DGI extendió sus condolencias a los familiares del trabajador fallecido y agradeció la comprensión de los contribuyentes ante las medidas adoptadas.