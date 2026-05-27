Diálogo con Costa Rica, condicionado

Si Panamá establece un diálogo con Costa Rica para tratar el conflicto comercial, la discusión debe centrarse en la revisión de la normativa sanitaria y fitosanitaria, así como en la balanza comercial y la reciprocidad en las importaciones y exportaciones, señalaron empresarios y productores.

“El diálogo siempre será el camino deseable entre países vecinos; sin embargo, para que produzca resultados concretos debe darse en un marco de respeto mutuo, sin presiones ni discursos que eleven innecesariamente la tensión”, puntualizó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Por su parte, Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), expresó que “Panamá debe dejar sentado y claro que las condiciones sanitarias privilegiadas que tenemos son innegociables”.

Guevara añadió que en la negociación deben participar los productores y las autoridades vinculadas al sector comercial. En tanto, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), explicó que “el diálogo implicaría volver a revisar las normativas que nosotros tenemos y que están alineadas con las de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en las medidas sanitarias y fitosanitarias”.

Por su parte, Venancio González, de COOLECHE, R.L., señaló que cualquier negociación que se pretenda establecer contará con el acompañamiento de los productores.