Economía

Dieciocho ferias y congresos internacionales en la agenda

Empresarios y economistas indicaron que la conectividad de Panamá permite convertir estos eventos en una forma de exportación de servicios, ya que en lugar de llevar nuestras ofertas al exterior, atraemos al consumidor al país

Dieciocho ferias y congresos internacionales en la agenda
Amalia Quintero
07 de octubre de 2026

Dieciocho congresos internacionales, exposiciones comerciales, seminarios y ferias se realizarán en el último trimestre del año.

Estos eventos representan un impacto positivo para la economía, ya que atraen visitantes e inyectan liquidez, lo que dinamiza sectores como hoteles, restaurantes, transporte, logística y servicios; además generan empleos temporales, aseguraron empresarios y economistas.

En este sentido, Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), indicó que “la realización de expos, foros, cumbres y ferias representa una importante oportunidad para dinamizar la economía, porque estos eventos generan movimiento en múltiples sectores: hotelería, restaurantes, transporte, comercio, servicios, logística y turismo, entre otro”.

Polo agregó que “estos eventos no solo posicionan a Panamá como destino para reuniones y negocios, sino que funcionan como plataformas para generar empleos, promover nuestros sectores productivos y fortalecer la economía nacional”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera señaló que “las reuniones, contactos comerciales y exposición internacional que se generan durante estas actividades pueden traducirse en nuevos negocios, inversiones y empleos temporales. Por eso, más que eventos aislados, deben verse como parte del posicionamiento de Panamá como plataforma regional de servicios y negocios”.

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