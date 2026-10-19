$!Diputados piden reasignar más de B/.199.1 millones en el Presupuesto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional devolvió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el Proyecto de Ley 644 del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, cifrado en B/.35,111.7 millones, a fin de que se realicen los ajustes necesarios para otorgar mayores recursos a 29 instituciones.

La recomendación busca reforzar los gastos de inversión de hospitales en el área de Azuero y Veraguas, como el Hospital Cecilio Castillero (Chitré) y el Hospital Sergio Núñez (Ocú) en la provincia de Herrera; el Hospital Luis “Chicho” Fábrega en Santiago de Veraguas; el MINSA-CAPSI de Macaracas en Los Santos; así como el Instituto Oncológico Nacional (ION). Igualmente, la comisión sugirió incrementar el presupuesto de otros patronatos, ministerios, la Asamblea Nacional y universidades públicas.

Según el presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, las modificaciones propuestas ascienden a B/.199.1 millones, cuya fuente de financiamiento provendría de recursos del Servicio de la Deuda del Gobierno Central.

Sin embargo, economistas advirtieron que cualquier ajuste debe ser compatible con la programación de pagos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras del país.

“Para Panamá, preservar la confianza de los inversionistas y las condiciones que respaldan el grado de inversión es fundamental. Esa confianza se construye demostrando tanto capacidad como voluntad de pago. Cumplir nuestros compromisos fortalece la credibilidad del país y contribuye a mantener condiciones favorables en los mercados internacionales”, explicó el economista Patricio Mosquera.