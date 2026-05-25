“Dolce miel”, miel artesanal y jabones desde Calobre

Nadia Sutherland Pino, una emprendedora cuyo sueño de tener su propia marca y conectar a las personas con productos naturales, la motivó a establecer Dolce Miel, un negocio donde elabora junto a su esposo José Alberto Barahona, miel y jabones artesanales.

La emprendedora explicó que la idea surgió luego de conocer el trabajo detrás de las colmenas. “Mi novio tenía colmenas y pensaba venderlas, pero le dije que no lo hiciera porque quería aprender sobre ese mundo. Empecé a conocer cómo trabajan las abejas y quedé enamorada de todo el proceso”, relató.

Sutherland comentó que “Dolce Miel inició en el año 2020 participando en bazares durante los fines de semana como un ingreso adicional, impulsado por el amor a los productos artesanales y naturales”.

La emprendedora explicó que “la miel proviene de un apiario ubicado en Calobre, provincia de Veraguas, rodeado de vegetación silvestre y naturaleza conservada, lo que permite obtener un producto más auténtico y artesanal”. Además, señaló que, de la miel tradicional, ofrecen variedades como “spicy honey, miel con limón y jengibre, cúrcuma y especias, así como miel con polen”.

Asimismo, indicó que entre los productos más vendidos “está la miel tradicional, así como en épocas lluviosas que gana popularidad la miel con limón y jengibre, especialmente entre madres de familia que buscan una opción práctica y natural para el bienestar y la ‘Curcumiel’, que ha tenido una buena aceptación en el mercado, sobre todo entre personas interesadas en productos enfocados en la salud”.

Sutherland reveló que para la elaboración extraen la miel directamente de las colmenas y únicamente la cuelan para mantener su esencia natural. Igualmente, manifestó que “utilizamos herramientas apícolas e ingredientes seleccionados para desarrollar otros productos”.

Los precios de su miel oscilan entre los B/.4.00 y B/.33.00, dependiendo del tamaño y la presentación. Los interesados pueden adquirir sus productos a través de la cuenta de Instagram @dolcemiel.pa.