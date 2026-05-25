Economía

“Dolce miel”, miel artesanal y jabones desde Calobre

La emprendedora, junto a su esposo, impulsa el proyecto “Dolce Miel”, a través del cual se dedican a la producción y comercialización de miel. Además, han diversificado su emprendimiento con la elaboración de jabones artesanales

“Dolce miel”, miel artesanal y jabones desde Calobre
“Dolce miel”, miel artesanal y jabones desde Calobre
Cortesía | Jabón artesanal realizado por la pareja de emprendedores.
Amalia Quintero
25 de mayo de 2026

Nadia Sutherland Pino, una emprendedora cuyo sueño de tener su propia marca y conectar a las personas con productos naturales, la motivó a establecer Dolce Miel, un negocio donde elabora junto a su esposo José Alberto Barahona, miel y jabones artesanales.

La emprendedora explicó que la idea surgió luego de conocer el trabajo detrás de las colmenas. “Mi novio tenía colmenas y pensaba venderlas, pero le dije que no lo hiciera porque quería aprender sobre ese mundo. Empecé a conocer cómo trabajan las abejas y quedé enamorada de todo el proceso”, relató.

Sutherland comentó que “Dolce Miel inició en el año 2020 participando en bazares durante los fines de semana como un ingreso adicional, impulsado por el amor a los productos artesanales y naturales”.

La emprendedora explicó que “la miel proviene de un apiario ubicado en Calobre, provincia de Veraguas, rodeado de vegetación silvestre y naturaleza conservada, lo que permite obtener un producto más auténtico y artesanal”. Además, señaló que, de la miel tradicional, ofrecen variedades como “spicy honey, miel con limón y jengibre, cúrcuma y especias, así como miel con polen”.

Asimismo, indicó que entre los productos más vendidos “está la miel tradicional, así como en épocas lluviosas que gana popularidad la miel con limón y jengibre, especialmente entre madres de familia que buscan una opción práctica y natural para el bienestar y la ‘Curcumiel’, que ha tenido una buena aceptación en el mercado, sobre todo entre personas interesadas en productos enfocados en la salud”.

Sutherland reveló que para la elaboración extraen la miel directamente de las colmenas y únicamente la cuelan para mantener su esencia natural. Igualmente, manifestó que “utilizamos herramientas apícolas e ingredientes seleccionados para desarrollar otros productos”.

Los precios de su miel oscilan entre los B/.4.00 y B/.33.00, dependiendo del tamaño y la presentación. Los interesados pueden adquirir sus productos a través de la cuenta de Instagram @dolcemiel.pa.

La pareja de emprendedores mantiene seis años dedicados a la apicultura y la producción artesanal de miel.
Dolce Miel impulsa jabones y productos de bienestar

ml | La emprendedora también contó a Metro Libre que, además de la creación de miel artesanal, elaboran productos como jabones y artículos de bienestar, los cuales comercializan principalmente en bazares, redes sociales, entregas directas y envíos.

“Nuestro enfoque es ofrecer productos naturales, de calidad y con una conexión auténtica con la apicultura panameña. Más que vender miel, buscamos que las personas conozcan y valoren todo el trabajo y la magia que existe detrás de una colmena, así como la importancia de las abejas para el medio ambiente y la producción natural”, reveló Nadia Sutherland.

Los emprendedores venden sus productos en bazares, redes sociales y mediante entregas directas o envíos.
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