Economistas reaccionaron a la propuesta de Richard Morales, compañero de fórmula de la candidata presidencial por la libre postulación Maribel Gordón, de aplicar una política tributaria progresiva para mejorar la recaudación tributaria. La política consiste en que los contribuyentes con mayor capacidad económica paguen más impuestos, es decir, mientras mayor sea la renta, mayor sea el porcentaje que aporten.

El economista Patricio Bosquez dijo que “la propuesta es interesante, en países desarrollados el que más gana paga más impuesto, esa es la fórmula y sería lo ideal. Claro que necesitamos más inversión, más ingresos para poder cubrir todas las necesidades del pueblo, mayor infraestructura, salud y educación”.

Patricio Mosquera, economista, señaló que “la estructura óptima de todos los impuestos es progresiva, que cuando aumenta el ingreso de la persona se puede poner un impuesto mayor. Pero más allá de ese componente teórico hay que ver cómo maximizamos la recaudación vía una efectiva cobranza de los impuestos que existen actualmente, más que restructurar el sistema en su totalidad”.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá Olmedo Estrada indicó que “esto implica que entre más ganancias tengan, más tienen que pagar de impuesto, eso es una ilusión, una medida que no se va a cumplir”.

Por su parte, el especialista en economía Luis Morán, comentó: “Panamá debe reducir la evasión fiscal. Esto de la mano de un mejor gasto público, de nada vale recaudar más, si el gasto público no es eficiente, y no hay rendición de cuentas. Nuestro país no debe caer en una política tributaria simple, de solo subir impuestos, porque esto reduce el atractivo de inversiones y afecta a las empresas. Debemos encaminarnos a una política tributaria adecuada, que planifique, que genere ingresos adecuados, pero a la vez, se gaste mejor con evaluación de impacto pensando en resultados y metas”.