EEUU da nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre el petróleo venezolano

Estados Unidos anunció el martes nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias.

El Departamento del Tesoro anunció que permitirá transacciones con el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal, PDVSA, para el suministro de esos bienes, que contribuyan a “la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo o gas” en el país.

Otra licencia autoriza determinadas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias. Un tercer documento facilita las actividades relacionadas con el sector que involucra al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que regula el transporte marítimo.

Estados Unidos impuso a finales del año pasado un bloqueo al petróleo venezolano, que en su gran parte se exportaba mediante buques cisterna bajo sanciones desde 2019.

En enero, el presidente Donald Trump ordenó la captura y exfiltración del presidente Nicolás Maduro y su esposa para ser juzgados en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Con la subida al poder de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez se abrió rápidamente un diálogo entre ambos gobiernos para permitir que el crudo venezolano saliera sin restricciones, prioritariamente hacia Estados Unidos.

Washington asumió el control de los ingresos por esas ventas, y a cambio ha permitido paulatinamente el fin de las sanciones y trabas que han afectado duramente a la petrolera nacional venezolana.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, planea viajar a Venezuela para mantener conversaciones sobre petróleo a corto plazo, según medios estadounidenses.

Venezuela posee alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras del mundo y fue, en su momento, un importante proveedor de crudo para Estados Unidos.