EEUU elimina los elevados aranceles a muchos productos agrícolas de Brasil

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que eliminará los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café y los tomates, una decisión aplaudida por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Estos cambios se producen en momentos en que el presidente Donald Trump está bajo presión para reducir el costo de vida de los estadounidenses.

El decreto publicado en el sitio web de la Casa Blanca amplía una medida de Trump de la semana pasada para reducir los aranceles "recíprocos" —impuestos para abordar prácticas comerciales que el mandatario considera desleales— a diversas importaciones agrícolas.

En abril, Trump había fijado aranceles "recíprocos" de al menos el 10% sobre la mayoría de los productos exportados a Estados Unidos en nombre de la reducción del déficit comercial del país y el apoyo a la producción local.

Los aranceles estadounidenses sobre muchos productos brasileños aumentaron considerablemente a principios de agosto, a medida que Trump intensificaba la presión contra el juicio por golpismo a su aliado de extrema derecha, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Según Trump, el juicio a Bolsonaro se trataba de una "cacería de brujas", una afirmación rechazada por Lula.

Entonces, Trump impuso un arancel adicional del 40% a muchos productos brasileños, aunque las amplias exenciones que abarcaban artículos como el jugo de naranja mitigaron el impacto.

No obstante, este arancel afectó a productos clave como el café, la carne de res y el azúcar.

El decreto publicado el jueves estipula que "ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel ad valorem adicional impuesto".

Según el texto, las autoridades consideraron que "entre otras consideraciones relevantes, se han logrado avances iniciales en las negociaciones con el gobierno de Brasil".

- "Estoy feliz", dice Lula -

Las nuevas exclusiones de este arancel del 40% se aplicarán retroactivamente al 13 de noviembre.

El presidente brasileño celebró el jueves la noticia.

"Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya empezó a reducir algunos aranceles que habían puesto a algunos productos brasileños", dijo Lula durante un evento de la industria automotriz en Sao Paulo.

El fin de semana, el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, ya había estimado que la retirada de aranceles anunciada el viernes 14 por Washington sobre productos como el café iba "en la buena dirección", pero esperaba obtener mayores reducciones en sus conversaciones con Estados Unidos.

Washington y Brasilia negociaban desde hacía varias semanas para poner fin a su disputa comercial, después de que una reunión entre Trump y Lula en octubre en Malasia permitiera un deshielo de las relaciones bilaterales.

Las negociaciones se intensificaron en los últimos días con encuentros entre los jefes de la diplomacia de ambos países, el estadounidense Marco Rubio y el brasileño Mauro Vieira, el miércoles 12 en Canadá y el jueves 13 en Washington.

Contrariamente a la mayoría de los países afectados por los aranceles de Washington, la balanza comercial de Brasil respecto a Estados Unidos es deficitaria.

Bolsonaro perdió las elecciones de 2022. En septiembre pasado fue condenado por sus esfuerzos para impedir que Lula asumiera el poder tras su victoria.

Este mes, los jueces rechazaron la apelación de Bolsonaro contra su condena de 27 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado.