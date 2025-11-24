EEUU no publicará estimación preliminar del PIB del tercer trimestre

Estados Unidos no publicará una estimación preliminar del PIB para el tercer trimestre, el último de una serie de indicadores retrasados tras un largo cierre del gobierno.

Aunque los datos del producto interno bruto (PIB) del período de julio a septiembre estaban originalmente programados para divulgarse el 30 de octubre, no se publicaron durante el cierre de servicios públicos federales que duró desde octubre hasta mediados de noviembre.

Ese “shutdown”, que se produjo por desacuerdos en el Congreso para financiar al gobierno a través de una ley presupuestal, terminó después de 43 días, pero la pausa en la recopilación de datos que causó llevó a la Oficina de Estadísticas Laborales a cancelar los informes sobre inflación (IPC) y empleo de octubre.

El lunes, la Oficina de Análisis Económico -dependiente del Departamento de Comercio- agregó que cancelaría la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre.