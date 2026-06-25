Ejecutivo presenta actualización del proceso de incorporación de Panamá a la OCDE

La actualización del Plan de Acción para el ingreso de Panamá al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue presentada en una reunión en la que participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y Silvia da Rin Pagnetto, directora de la Secretaría del Consejo y del Comité Ejecutivo del secretario general para América Latina y el Caribe de dicho organismo internacional.

Chapman detalló aspectos de las políticas de Estado implementadas para cumplir con los objetivos del organismo, tales como la adopción de estándares internacionales, el fortalecimiento de la competitividad y la mejora de la transparencia financiera.

La reunión también se aprovechó para conversar sobre el apoyo requerido en materia de instrumentos legales y la firma de contratos de inversión de capital de riesgo (Venture Capital o VC), así como el acuerdo PIAAC (Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos, por sus siglas en inglés), el cual involucra a instituciones de investigación.

En el encuentro también participaron la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Sáiz, por parte de Panamá, y Sharomey Rojas en representación de la OCDE.