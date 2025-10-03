El 62% de las empresas en Panamá prioriza la sostenibilidad, según estudio internacional

El 62% de las empresas en Panamá considera la sostenibilidad como su principal prioridad estratégica, según reveló el informe Approaching the Future 2025, presentado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership.

Durante la presentación realizada el 3 de octubre se detalló que esta cifra supera la media latinoamericana, que se sitúa en 55,2%. El segundo gran foco del estudio es la reputación corporativa y el riesgo reputacional, que constituyen la segunda prioridad estratégica para el 57% de las empresas.

No obstante, solo el 45,6% asigna recursos suficientes a su gestión, lo que revela una brecha preocupante.

“Los directivos panameños entrevistados afirman que la reputación corporativa es una de sus dos principales prioridades; el reto sigue estando en los recursos destinados a su gestión”, explicó Fernando Prado, socio fundador de Reputation Lab.

Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence, señaló que “los resultados de Approaching the Future Panamá reflejan la madurez con la que las organizaciones adoptan y asumen la gestión estratégica de intangibles”, y destacó que temas como sostenibilidad, reputación y riesgos “suponen una oportunidad única para construir licencia social para operar y tejer relaciones de confianza con todos los grupos de interés”.

El informe, realizado en alianza con Stratego, Reputation Lab y con el respaldo de Sumarse, Dircom Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), también identifica el liderazgo responsable como una tercera prioridad clave (55,7%), vinculado a la ética, la transparencia y la construcción de culturas organizacionales orientadas al largo plazo y la confianza.

Approaching the Future cumple diez ediciones como estudio de referencia sobre reputación e intangibles en Iberoamérica. En esta edición, por primera vez, se incluyó un análisis del entorno panameño, elaborado a partir de 79 entrevistas con expertos en intangibles, asuntos corporativos y geopolítica.