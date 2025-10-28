El Aeropuerto de Tocumen prevé movimiento récord de pasajeros durante fiestas patrias

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, prevé el ingreso y salida de alrededor de 192,000 viajeros adicionales entre hoy, 28 de octubre y el 11 de noviembre, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias en Panamá, según reportes de la Gerencia de Operaciones del aeródromo panameño.

Detallaron que, “las estimaciones se sustentan en las proyecciones y reservas de las distintas aerolíneas que operan en la terminal aérea”.

El 1 de noviembre será el día de mayor movimiento de salidas, con 12,778 pasajeros, mientras que el 5 de noviembre se espera el mayor flujo de llegadas, con 11,698 viajeros.

Los destinos internacionales más demandados por los panameños durante este periodo son Miami, Bogotá, Orlando, Cancún, Medellín, Cartagena y República Dominicana, mientras que, a nivel nacional, la provincia de Chiriquí figura como uno de los principales puntos turísticos.

Ante el incremento previsto para fiestas patrias, las autoridades aeroportuarias han reforzado su plan operativo especial en coordinación con el Servicio Nacional de Migración, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y las autoridades de Cuarentena, además de sus propios departamentos de Seguridad, Servicio al Pasajero y Mantenimiento.

Todas estas unidades incrementarán su personal en los días y horas de mayor afluencia para garantizar la fluidez en las operaciones, añadieron de Tocumen.