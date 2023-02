El agro en alerta por gripe aviar y gusano barrenador

El Gusano Barrenador del Ganado y la influenza aviar son dos enfermedades que afectan y mantienen preocupados al agro panameño. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha informado que en el país se han registrado tres casos de Gripe Aviar, el último se reportó en la provincia de Veraguas lo que obligó a sacrificar más de 2,500 aves. Así mismo reportaron casos del Gusano Barrenador del Ganado, en 749 reses de la provincia de Darién y en comunidades de Pigandí, Catrigantí, Palmas Bellas, distrito de Chepo y Chimán, provincia de Panamá.

Luis Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) indicó que en Veraguas, “se hizo una despoblación de las aves, se establecieron controles cuarentenarios, seguimos vigilantes y reforzando los controles para evitar cualquier situación”. Castroverde afirmó que “no hay brotes en ninguna granja de producción industrial y los productos son seguros para los consumidores”.

Ovidio Saavedra, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) señaló que “se establecieron puestos de control para evitar que salgan animales afectados, esperamos poder contenerlo en Chepo y que no pase de allí ”. Saavedra explicó ue a los animales que se les detectan los gusanos se les aplica un medicamentos “curativo, cicatrizante y repelente” para que no vuelva a proliferar otra gusanera nueva”. Dijo que esto no compromete el consumo de los animales.

Enfermedades

El gusano barrenador es causa de miasis, una parasitosis del cuerpo que afecta a los animales. Al alimentarse las larvas de la mosca causan lesiones graves en la piel del ganado.

En tanto la gripe aviar es una enfermedad viral que puede ser muy contagiosa y hasta causar la muerte en aves de corral. Sus síntomas son muerte repentina; falta de energía, apetito, diarrea,descarga nasal; tos, estornudo; y producción reducida de los huevos.