El Banco Nacional registra $20 millones en hipotecas de trabajadores de la mina

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, indicó que la entidad registra aproximadamente 20 millones de dólares en hipotecas correspondientes a trabajadores de la mina Cobre Panamá, que ahora quedarán sin empleos y tendrán que reinsertarse en otras actividades para poder hacer frente al pago de estos préstamos.

“El tema de Minera Panamá va a tener un impacto muy fuerte en la economía de Panamá y el Banco Nacional no escapa del mismo. Tenemos aproximadamente 20 millones de dólares en hipotecas de colaboradores del Minera Panamá que ahora tendrán que ver cómo se colocan, cómo se consiguen nuevos empleos”, dijo Carrizo, quien añadió que harán “todo lo posible para ayudarlos, pero no es una noticia grata”.

Según Carrizo, otros sectores que se verán afectados por este mismo tema son los suplidores de alimentos, transporte, equipo pesado, “todo esto afecta a la economía”. El banquero también se refirió a la posible perdida del grado de inversión del país por todo el clima de incertidumbre profundizado por el caso minero. “Que el país pierda grado de inversión afecta y lo que hace es encarecer los fondos y limita el presupuesto en inversiones al gobierno que venga. No es una noticia buena y tenemos que hacer lo posible para mantener el grado de inversión. Lo de minera no ayuda para nada y manda un mensaje equivocado en cuanto a la estabilidad de inversión en nuestro país, pero tenemos que buscar soluciones y no tenemos otra”.

Carrizo indicó los resultados para el cierre de este año, serán “excelentes”. Dijo que “a pesar de todo, el banco ha tenido los mejores resultado de su historia en el 2023. Logramos implementar un mapa estratégico a cuatro años que está dando resultados en materia de capitalización, retorno sobre activos, retorno sobre capital, eficiencia operativa y utilidades, el banco nunca ha estado mejor”. Añadió que dejarán “un banco muy sólido, con bases fuertes para hacer frente y seguir estimulando la economía de Panamá”.