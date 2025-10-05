El bitcóin se alza y marca récord sobre los 125.000 dólares

El bitcóin continúa su racha al alza y marcó un récord este domingo cotizando por encima de los 125.000 dólares.

La reina de las criptomonedas cotizó a 125.689 dólares y con esta cota volvió a marcar un máximo, rompiendo su récord anterior de 124.500 dólares registrado en agosto.

El bitcóin se ha impulsado por la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos.

La valorización de las acciones estadounidenses también impulsó esta racha, debido a que los inversionistas buscan activos seguros mientras el Congreso en Estados Unidos negocia el presupuesto del gobierno federal, indicó la agencia financiera Bloomberg.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido un factor que beneficia a las criptomonedas y el mandatario republicano y su familia participan en varios negocios en este sector.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó tres proyectos de ley que modifican el marco regulatorio de las criptomonedas y que beneficiaron su cotización.

“Con muchos activos, incluyendo las acciones, el oro y bienes coleccionables como las tarjetas de Pokemón tocando alzas históricas, no es ninguna sorpresa que el bitcóin se beneficie de la narrativa de la devaluación del dólar”, comentó Joshua Lim, codirector de mercados de la firma de corretaje de criptomonedas FalconX, citado por Bloomberg News.