El Canal ampliado cumple 10 años de funcionamiento

A una década de su inauguración, el Canal de Panamá ampliado se consolida como el corazón de la operación canalera y como una de las rutas logísticas más competitivas del mundo.

El tercer juego de esclusas abrió sus puertas al mundo el 26 de junio de 2016.

Los buques neopanamax movilizaron en el año fiscal 2025 un total de 252.31 millones de toneladas CP/SUAB, lo que representa el 52% del tonelaje total de la vía, según información de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Este predominio se ha mantenido de forma sostenida: entre los años fiscales 2020 y 2025, las esclusas ampliadas aportaron entre 51% y 55% del tonelaje anual, confirmando que la ampliación pasó de ser una apuesta a ser la base de la operación.

El año fiscal 2025 cerró con cifras récord para la ruta: 489.2 millones de toneladas CP/SUAB y 13,404 tránsitos, con crecimientos de 15.6% y 19.3% respecto al periodo anterior. Al mes de mayo de 2026, las esclusas ampliadas ya superaban los 31,000 tránsitos acumulados desde su apertura.

Hoy el Canal conecta 180 rutas marítimas, 1,920 puertos y 170 países, y continúa siendo un eslabón clave entre los principales centros de producción y consumo global. La ampliación también fortaleció su impacto en Panamá al generar mayores ingresos, inversión, empleo y nuevas oportunidades logísticas.

De cara a la próxima década, el Canal ya inició su siguiente etapa. En septiembre de 2025 presentó la Visión del Futuro 2025–2035, con inversiones por más de B/.8,000 millones para garantizar la seguridad hídrica, diversificar servicios logísticos y sostener la competitividad de la ruta.

Según la ACP, el eje central de esta estrategia es el agua, por lo que avanza el proyecto del Lago de Río Indio como parte de un plan de sostenibilidad y resiliencia climática a largo plazo.