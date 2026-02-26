El Complejo Logístico de Puerto Armuelles alcanza 70% de avance en su nuevo muelle multipropósito

El Complejo Logístico de Puerto Armuelles toma forma reportando un avance del 70% en la construcción de su estructura principal: el nuevo muelle multipropósito de alto calado natural que permitirá que vuelvan a anclar los megabuques.

Así se informó hoy en el Gabinete Logístico que encabezó el presidente de la República, José Raúl Mulino, y en donde se anunció la integración del Aeródromo Nemesio Ledezma para fortalecer el sistema portuario y reactivar la economía del occidente del país.

Durante la sesión, se informó que el muelle registra un 70% de avance y está concebido como un eje dinamizador de la actividad portuaria, logística y productiva de la provincia de Chiriquí, con impacto directo en la generación de cerca de 2,000 empleos y el crecimiento regional.

Como parte del esquema de expansión del muelle, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se incorporaron al proyecto los terrenos del Aeródromo Nemesio Ledezma, con una extensión inicial de 22 hectáreas y 1,200 metros cuadrados adicionales.

Se detalló que esta superficie representa la primera fase de un total proyectado de 50 hectáreas; en consecuencia, restan por integrarse unas 28 hectáreas para completar el polígono definitivo destinado al desarrollo integral del complejo.

Luis Roquebert, administrador de la AMP, explicó que este proyecto se desarrolla en tres fases: la construcción del muelle, la expansión territorial y el desarrollo del parque logístico.

Roquebert precisó que la terminal está diseñada para atender buques de entre 300 y 330 metros de eslora y hasta 13 metros de calado, con una infraestructura estimada entre 150 y 300 metros lineales equipada para operar como terminal multipropósito.

Su ubicación permitirá atender carga proveniente de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, así como del sur de Costa Rica, haciendo de éste un nodo clave para el comercio regional.

El embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, participó como invitado del Gabinete Logístico. El diplomático señaló que ambos países comparten muchos valores universales como la libertad, democracia y leyes, por lo que augura la participación de empresas japonesas en el proyecto multimodal de Puerto Armuelles como Nissen Kaiun y Mitsui & Co.