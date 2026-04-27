El gasto militar siguió subiendo en 2025 ante la multiplicación de guerras y tensiones

El mundo destinó cerca de 2,9 billones de dólares al gasto militar en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento en un contexto de multiplicación de conflictos y tensiones, según un informe de referencia publicado este lunes.

Los tres principales contribuyentes -Estados Unidos, China y Rusia- representan algo más de la mitad del total, con 1,48 billones de dólares.

El aumento fue de 2,9% respecto al año anterior, y ello pese a la disminución del gasto militar estadounidense, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Esa caída fue ampliamente compensada por los incrementos en Europa y Asia, en "un nuevo año marcado por las guerras y la intensificación de las tensiones", explicó Lorenzo Scarazzato, investigador del Sipri, a la AFP.

La "carga militar", es decir, la proporción del PIB mundial destinada al gasto militar, es la más alta desde 2009.

Estados Unidos gastó 954.000 millones de dólares, un 7,5% menos que en 2024, fundamentalmente por la suspensión de la ayuda a Ucrania.

El principal motor del incremento global provino de Europa -que incluye a Rusia y Ucrania-, donde se gastó un 14% más, sumando 864.000 millones de dólares.

- Fuerte aumento en Asia/Oceanía -

"Esto se explica por la guerra en curso en Ucrania y el repliegue de Estados Unidos respecto a Europa", declaró Scarazzato. Estados Unidos "está empujando a Europa a asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa".

Alemania, cuarto país del mundo en términos de gasto, lo incrementó un 24% en 2025, hasta 114.000 millones de dólares.

España también aumentó considerablemente su gasto, en 50%, hasta 40.200 millones de dólares, superando por primera vez desde 1994 el 2% del PIB.

El gasto de Rusia aumentó 5,9%, hasta 190.000 millones de dólares, equivalente al 7,5% del PIB.

Ucrania, por su parte, incrementó su gasto un 20%, hasta 84.100 millones de dólares, lo que representa un 40% de su PIB.

A pesar de las tensiones persistentes en Oriente Medio, el gasto en la región solo aumentó 0,1%, hasta alcanzar 218.000 millones de dólares.

Mientras la mayoría de los países de la región aumentaron sus gastos, Israel e Irán en realidad los redujeron.

En Irán, el gasto disminuyó 5,6%, situándose en 7.400 millones de dólares, aunque esto se explica principalmente por una elevada inflación anual del 42%. En términos nominales, el gasto sí aumentó.

En el caso de Israel, la reducción del 4,9%, hasta 48.300 millones de dólares, obedece al reflujo de la guerra en Gaza tras un primer alto el fuego con Hamás a inicios de 2025, y otro desde octubre, explicaron los investigadores, aunque señalaron que el gasto seguía siendo 97% superior al de 2022.

En la región Asia-Oceanía el gasto totalizó 681.000 millones de dólares, un aumento del 8,5% respecto a 2024, la mayor subida anual desde 2009.

El "principal actor" de la región es China, que aumentó su gasto cada año durante las últimas tres décadas y destinó aproximadamente 336.000 millones de dólares en 2025, destacó el investigador del Sipri.

"Pero el interés probablemente radica en la reacción de otros Estados, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, frente a la percepción de amenaza", afirmó.

- Alza también en Sudamérica -

El informe señala que el gasto militar en Centroamérica y el Caribe cayó un 27% en 2025, hasta los 17.100 millones de dólares, aunque "creció un 64% durante la década 2016–2025".

"Las tendencias en la subregión están fuertemente influenciadas por el gasto militar de México, que se redujo en un tercio en 2025, hasta los 13.600 millones de dólares", señaló el informe. En 2024, este país había aumentado sin embargo su inversión militar un 71%.

En tanto, en Sudamérica el gasto militar "ascendió a 56.300 millones de dólares en 2025, un aumento del 3,4% con respecto a 2024 y del 5,7% en comparación con 2016".

Brasil, el mayor gastador sudamericano, incrementó el suyo en un 13% en 2025, hasta los 23.900 millones de dólares, según el informe.

El gasto militar de Guyana aumentó un 16%, hasta 248 millones de dólares en 2025, "impulsado por las crecientes tensiones con Venezuela por la región petrolera del Esequibo".

De los 40 mayores gastadores a nivel global, Brasil aparece en el puesto 21, con Colombia en el 29º y México en el 30º.