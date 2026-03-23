$!El IDIAP presenta nuevas variedades de tomate adaptadas al clima de Panamá

El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) liberó de forma oficial dos nuevas variedades de tomate, más productivas y adaptadas al clima panameño, reveló la institución.Durante la jornada, se presentaron las características de las variedades IDIAP-TM-EJIDO-25 e IDIAP-TM-SALSA-25 ante autoridades, productores y representantes del sector agropecuario. El Ing. José A. Guerra, gerente del proyecto, y el Dr. Jorge Enrique Jaén Villarreal, fitomejorador, expusieron los avances logrados en el desarrollo de estos vegetales, los cuales están orientados a mejorar el rendimiento, la adaptación a las condiciones locales y la calidad del fruto.

En el marco de la actividad, el IDIAP realizó la entrega protocolar de semillas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para su posterior distribución a los productores de tomate, con el fin de fortalecer la transferencia de tecnología hacia el campo.