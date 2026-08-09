El IMA realizará agroferias este 10 y 11 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de sus agroferias este lunes 10 y martes 11 de agosto, como parte de las iniciativas para acercar a los consumidores productos de la producción nacional.

Las jornadas se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en las sedes habilitadas por la institución, donde los asistentes podrán adquirir diversos productos nacionales.

El IMA invitó a la ciudadanía a compartir la información con sus comunidades y acudir a las agroferias. Asimismo, recomendó llevar una bolsa reutilizable y presentar la cédula de identidad personal para realizar las compras.