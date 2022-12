El índice de confianza refleja un leve incremento

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza con The Marketing Group, presentó el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP); el cual, según la medición del mes de noviembre 2022, registró 62 puntos, con un leve incremento de 1 punto, en comparación con la medición del mes de septiembre del presente año que alcanzó 61 puntos. El presidente de The Marketing Group, Domingo E. Barrios W., señaló que “el indicador aún se mantiene con el nivel de desconfianza más alto reportado, siendo la capacidad de ahorrar y el desempleo las principales causas de la desconfianza de los panameños”. Esta nueva medición indica que las expectativas sobre la probabilidad de ahorrar dinero se mantienen en los niveles de desconfianza, marcando un resultado de 24 puntos, con una disminución de 1 punto, con respecto a la medición de septiembre 2022, que fue de 25 puntos. Mientras, la percepción sobre el desempleo marca un índice de 71 puntos, 6 puntos por arriba de la medición anterior. Para la medición de noviembre 2022, la percepción continúa desalentada, ya que el 57% considera que no tendrá empleo, el 41% piensa que es poco probable obtenerlo mientras que, el 2% estima que es bastante probable que lo tenga.