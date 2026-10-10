El MEF suspende temporalmente entrega de certificados CEPANIM ante situación generada por el sismo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre ajustes en la programación de las jornadas de entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) a nivel nacional, debido a la situación generada por el reciente sismo registrado en el país.

Mediante una nota de prensa la institución anunció la suspensión temporal de la atención en las oficinas provinciales, el punto habilitado en Megápolis Outlets y las consultas que se realizan en el edificio AVESA, como parte de las medidas adoptadas ante esta situación.

El MEF aseguró que, mantiene su compromiso de reanudar el proceso tan pronto como las condiciones lo permitan.

Asimismo, la entidad destacó que, la seguridad de los beneficiarios y de los funcionarios encargados de brindar l,a atención constituye una prioridad, por lo que los ajustes buscan resguardar a las personas involucradas en el proceso.

Finalmente, el Ministerio exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución, a través de los cuales se anunciarán las nuevas fechas para acudir a los puntos habilitados y retirar los certificados.