El mercado bursátil negoció $8,140 millones

La presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores, Olga Cantillo, indicó continuará fortaleciendo el mercado

Amalia Quintero
17 de diciembre de 2025

Al cierre de noviembre del 2025, el volumen negociado en el mercado de valores de Panamá alcanzó los 8,140 millones de dólares, un crecimiento respecto a los 7,194 millones dólares negociados en el mismo periodo de 2024, explicó Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX).

De ese total, $6,658 millones se negociaron en el mercado primario, $1,290 en el mercado secundario y el resto en recompras.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva de LATINEX, “este año ha sido positivo para el mercado bursátil, a pesar de toda la incertidumbre por el comportamiento de las tasas de interés a nivel internacional”.

En ese sentido, Cantillo destacó que se ha logrado consolidar la estrategia de LATINEX, enfocada en el desarrollo y la democratización del mercado local. “Aunque es un proceso en el que seguimos trabajando, se trata de un proyecto país que ha permitido abrir las puertas y las fronteras de Panamá a otros mercados”, afirmó.

Cantillo resaltó la importancia del enlace con el New York Bank, vigente desde 2014, “el cual ha facilitado el acceso de la República de Panamá y su gobierno a inversionistas internacionales”. Según detalló, “actualmente existen más de 9,000 millones de dólares disponibles en los mercados internacionales para estos inversionistas”.

En cuanto a las proyecciones para el 2026, Cantillo destacó que, “vemos muy positivo el 2026, porque ya se están teniendo relaciones en las tasas a nivel internacional. Del lado de la Fed hay mayor estabilidad y ya se están retomando con mucha importancia lo que son las emisiones internacionales en nuestro país, que son de ley en Nueva York, que vienen también a un doble registro al mercado panameño, no lo hemos tenido en los últimos años y por eso la importancia de los niveles de negociación que estamos teniendo”.

La presidenta de LATINEX afirmó que para atraer más inversionistas se requiere operar con prácticas internacionales.
62%
de las negociaciones se realizan en Panamá, según LATINEX.
