El Niño podría adelantar la temporada seca en Panamá a la segunda mitad de noviembre

Especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y el Canal de Panamá advirtieron sobre los posibles efectos de un episodio de El Niño de gran intensidad, que podría adelantar el inicio de la temporada seca en el país a la segunda mitad de noviembre.

La advertencia surgió durante el conversatorio “Evento o Fenómeno: El impacto de El Niño en Panamá”, realizado este jueves en la Biblioteca Roberto F. Chiari del Canal de Panamá, donde especialistas analizaron las condiciones climáticas y sus posibles consecuencias para el país y la región.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del IMHPA, señaló que los pronósticos apuntan a un episodio de El Niño “muy fuerte”, cuyos efectos podrían alcanzar sectores como la agricultura, la generación eléctrica, la salud pública y el abastecimiento de agua para la población.

Steve Paton, director de Monitoreo Físico del STRI, describió el comportamiento climático de este año como un “año insólito”, debido a que una temporada seca registró lluvias extraordinarias, mientras que la temporada lluviosa enfrenta un déficit de precipitaciones.

“Es un año lleno de incertidumbres producto de un El Niño de gran intensidad que sigue fortaleciéndose”, afirmó Paton.

El escenario preocupa particularmente por el papel que tienen los meses de mayor precipitación en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP). De acuerdo con el Canal, este periodo es clave para completar el llenado de los lagos que permiten mantener las operaciones de la vía interoceánica y el suministro de agua potable para más de la mitad de la población del país durante la temporada seca.

Luis Rovira, vicepresidente de Administración del Recurso Hídrico del Canal, señaló que El Niño representa un desafío para la disponibilidad de agua.

“El fenómeno de El Niño representa uno de los mayores desafíos para la gestión del agua”, afirmó Rovira, quien añadió que este recurso permite tanto la operación del Canal como el abastecimiento de agua potable para millones de panameños.

El Canal informó que mantiene un monitoreo continuo de las condiciones climáticas y del nivel de sus lagos. Además, desde finales de 2025 ha aplicado medidas para optimizar el uso del agua en sus operaciones.

Posteriormente, esas medidas fueron ajustadas a partir de análisis técnicos y proyecciones sobre los niveles de los lagos. Entre ellas están los ajustes de calado y la reducción del número de tránsitos diarios, una medida que, según el Canal, fue adoptada por segunda vez en la historia de la ruta interoceánica.