Economía

El Niño y acceso a los mercados: retos de los productores de leche y quesos

El líder de APROQUELPA, Emilio Ho Chang, dijo que el sector está afectado, ya que tras enfrentar una fuerte sequía, la provincia de Herrera registró intensas lluvias luego del sismo del 9 de octubre

El Niño y acceso a los mercados: retos de los productores de leche y quesos
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El Niño y acceso a los mercados: retos de los productores de leche y quesos
ML | Miembros del gremio.
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El Niño y acceso a los mercados: retos de los productores de leche y quesos
Amalia Quintero
06 de noviembre de 2026

Facilitar el acceso a los mercados, establecer medidas para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño y fortalecer los programas de apoyo estatal son algunas de las acciones que requiere el sector ganadero, así lo explicó Emilio Ho Chang, presidente de la Asociación de Procesadores de Queso y Lácteos de Panamá (APROQUELPA).

Ho Chang señaló que “la producción nacional de leche ha disminuido más del 50% desde el inicio de los Tratados de Libre Comercio, debido al desplazamiento del mercado por las importaciones”.

Según el empresario, la producción de leche grado C alcanza “unos 66 millones de litros al año, actividad que aporta unos $30 millones anuales a la economía”.

Entre los principales desafíos, mencionó los efectos del Fenómeno de El Niño, que “podrían reducir la producción y los ingresos de los ganaderos, así como las afectaciones ocasionadas por el sismo en la península de Azuero”. Ho Chang precisó que “el 67% de los productores de leche grado C se concentra en la región de Azuero”. Por lo que otro reto es “revertir la disminución de la actividad y recuperar espacios en el mercado nacional”.

En cuanto a la atención a los ganaderos afectados por el terremoto, indicó que “las plantas procesadoras no han suspendido la recepción de leche y mantienen coordinaciones con los productores para trasladar el producto desde las zonas afectadas”.

Ho Chang explicó que “muchos productores están ordeñando bajo una lona, se han quedado sin casa y han perdido accesibilidad a las plantas; sin embargo, la mayoría ha hecho el esfuerzo para trasladar la leche y salvar el producto”.

¿Qué es AproQUelpa?

ml | La Asociación de Procesadores de Queso (AproQUelpa) es un gremio que busca representar y fortalecer al sector procesador de lácteos en Panamá. El gremio Está integrado por 18 miembros y agrupa alrededor de 3,000 productores de leche grado C. La organización inició sus actividades en 2017 y fue reglamentada formalmente en 2019.

Datos Biográficos

Emilio Ho Chang es ingeniero en alimentos egresado de la Universidad de Nebraska, en Lincoln en los Estados Unidos de América.

Es subsecretario de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (ANAPROLE).

Es miembro activo del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Es miembro de la Asociación de Exportadores de Panamá (APEX).

Tags:
Leche
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