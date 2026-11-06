El Niño y acceso a los mercados: retos de los productores de leche y quesos

Facilitar el acceso a los mercados, establecer medidas para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño y fortalecer los programas de apoyo estatal son algunas de las acciones que requiere el sector ganadero, así lo explicó Emilio Ho Chang, presidente de la Asociación de Procesadores de Queso y Lácteos de Panamá (APROQUELPA).

Ho Chang señaló que “la producción nacional de leche ha disminuido más del 50% desde el inicio de los Tratados de Libre Comercio, debido al desplazamiento del mercado por las importaciones”.

Según el empresario, la producción de leche grado C alcanza “unos 66 millones de litros al año, actividad que aporta unos $30 millones anuales a la economía”.

Entre los principales desafíos, mencionó los efectos del Fenómeno de El Niño, que “podrían reducir la producción y los ingresos de los ganaderos, así como las afectaciones ocasionadas por el sismo en la península de Azuero”. Ho Chang precisó que “el 67% de los productores de leche grado C se concentra en la región de Azuero”. Por lo que otro reto es “revertir la disminución de la actividad y recuperar espacios en el mercado nacional”.

En cuanto a la atención a los ganaderos afectados por el terremoto, indicó que “las plantas procesadoras no han suspendido la recepción de leche y mantienen coordinaciones con los productores para trasladar el producto desde las zonas afectadas”.

Ho Chang explicó que “muchos productores están ordeñando bajo una lona, se han quedado sin casa y han perdido accesibilidad a las plantas; sin embargo, la mayoría ha hecho el esfuerzo para trasladar la leche y salvar el producto”.