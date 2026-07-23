El nuevo primer ministro británico anuncia medidas de ayuda a los pubs

El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, que ha convertido el poder adquisitivo en una prioridad, anunció el jueves una reducción del 20% del impuesto empresarial para pubs, discotecas y salas de conciertos en Inglaterra.

La razón de que la medida se aplicará solo a Inglaterra por el momento es que la política fiscal sobre las empresas está gestionada de manera diferente en cada territorio de Reino Unido.

La rebaja fiscal queda, sin embargo, por debajo de las demandas de este sector en dificultades.

La medida es la tercera anunciada por el nuevo dirigente laborista, que ha prometido reducir el coste de vida de los británicos y que sucedió el lunes a Keir Starmer como primer ministro.

La primera medida fue la eliminación del IVA sobre la electricidad de los hogares, mientras que la segunda consistió en restablecer un límite de 2 libras (2,70 dólares) para las tarifas de los autobuses a partir de enero.

La tercera, anunciada este jueves, permitirá a unas 32.000 empresas del sector de la hostelería y la restauración ahorrar alrededor de 1.100 libras (1.470 dólares) al año.

Sin embargo, la medida no se aplicará a las salas de conciertos más grandes.

"No me quedaré de brazos cruzados mientras estos lugares que tanto apreciamos desaparecen, sustituidos por escaparates cerrados y carteles de "Se vende"", escribió Andy Burnham en la red social X.

El gobierno indicó que financiará esta medida principalmente mediante una revisión de la política fiscal sobre negocios que "no aportan una contribución positiva", como los de cigarrillos electrónicos.

Ian Hoskins, propietario de Ma Pub Group, que cuenta con varios establecimientos en Liverpool (noroeste de Inglaterra), acogió favorablemente el anuncio, pero declaró a Sky News que solo representa "una gota en el océano".

Los pubs, símbolos del país, están cerrando a un ritmo de aproximadamente uno al día, según la British Beer and Pub Association.

Al igual que todo el sector de la hostelería y la restauración, se enfrentan a un fuerte aumento de los costes, especialmente de las facturas energéticas.

La oposición conservadora pidió a Burnham que explique cómo piensa financiar esta medida, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027.

En una carta dirigida al nuevo primer ministro, unos 120 millonarios residentes en Reino Unido, entre ellos el exfutbolista Gary Lineker, pidieron pagar más impuestos.

"Tenemos los medios para hacerlo", escriben los miembros de este grupo, llamado "Patriotic Millionaires UK", afirmando que un aumento de los impuestos para las rentas más altas podría generar alrededor de 24.000 millones de libras (32.100 millones de dólares).