El presidente de la COP28 dice que "respeta la ciencia" sobre el cambio climático

El presidente de la COP28, el emiratí Sultan Al Jaber, aseguró el lunes que respeta las recomendaciones científicas sobre el cambio climático y pidió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% para 2030.

"Creemos y respetamos la ciencia", afirmó Jaber en rueda de prensa, después de filtraciones periodísticas que indicaban que habría puesto en duda que para alcanzar la neutralidad cero en emisiones es imprescindible eliminar los combustibles fósiles.

"Todo en lo que esta presidencia ha estado trabajando y continúa trabajando, está enfocado y centrado en la ciencia", dijo Jaber.

El presidente de la COP28 reconoció que las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 43% para 2030, como parte de los esfuerzos para lograr el objetivo de alcanzar la neutralidad cero y limitar el calentamiento a 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales.

El diario británico The Guardian publicó un vídeo el domingo que muestra a Jaber manteniendo un animado intercambio con la exprimera ministra irlandesa Mary Robinson durante un foro en línea.

"De ninguna manera me sumo a una discusión alarmista", dijo Jaber en la conferencia en línea She Changes Climate el 21 de noviembre.

"Soy objetivo y respeto la ciencia, y no hay ninguna ciencia, ni ningún escenario, que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que va a lograr el 1,5º C", habría dicho el presidente de la COP28.