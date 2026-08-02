El sector privado se prepara para nuevos procesos ambientales

El Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) informó que continúa con el proceso de divulgación de la nueva normativa de evaluación de impacto ambiental, con jornadas de capacitación dirigidas a gremios empresariales, consultores, promotores de proyectos y autoridades locales de distintas regiones del país.

La entidad informó que representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) ya han recibido información sobre el Decreto Ejecutivo N.° 4 del 28 de mayo de 2026, que establece los nuevos lineamientos para la evaluación de impacto ambiental.

Según MiAmbiente, la normativa incorpora herramientas digitales y actualiza los procedimientos existentes con el objetivo de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos.

La directora nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Graciela Palacios, explicó que estas jornadas iniciaron en junio como parte de la estrategia de acompañamiento para facilitar la implementación de los nuevos procesos.

Palacios detalló que también se han realizado encuentros con consultores ambientales, auditores, promotores de proyectos, representantes de unidades ambientales y personal técnico de las oficinas regionales del ministerio.

Para agosto, las capacitaciones se extenderán a provincias como Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé, con el objetivo de que los actores del interior del país tengan acceso a la misma información y orientación técnica.

MiAmbiente indicó que las personas interesadas en recibir orientación sobre la nueva normativa podrán solicitar información a través de los canales habilitados por la institución.