El SUNTRACS anuncia campañas para fortalecer seguridad de los obreros en los proyectos

La Secretaría de Salud Ocupacional del SUNTRACS dio a conocer las actividades que se realizarán este año para seguir garantizando y fortaleciendo la seguridad de los trabajadores en los proyectos para evitar accidentes en el lugar de trabajo.

Ever Asprilla, secretario de Salud Ocupacional del sindicato indicó que el año pasado “fallecieron 10 obreros de la industria de la construcción, lo que da un total 386 fallecidos del año 1998 a la fecha”.

Asprilla dijo que “para nosotros es preocupante y por ello la Secretaría de Salud Ocupacional durante el año realiza tres campañas, una el 29 de abril donde se conmemora los caídos y lisiados en el centro de trabajo, la otra es la primera semana de septiembre que realizamos la campaña de salud y seguridad y la de octubre que es sobre la prevención del cáncer de mama y de próstata, todo esto en aras de concientizar a cada uno de los obreros de la construcción pero exigirle a las empresas que no ven a la seguridad y la salud como un costo, sino como una inversión”.

Asprilla explicó que en temas de accidentes, el peor año de la industria de la construcción “fue en 1998 donde de un solo accidente fallecieron 13 compañeros y a renglón seguido durante ese mismo año fallecieron 33 obreros. A partir de ese momento reformamos los estatutos de la organización y empiezan las charlas para concientizar a los compañeros y también pedirle a las empresas mayor seguridad y nace la secretaría... esto es preocupante, hemos logrado minimizar de alguna manera con todas las tareas pero aún sigue dándose accidentes”.

Las principales causas de muerte dentro de la industria son: Caída de alturas, electrocutados, deslizamiento de tierras y covid-19.

Los trabajadores fueron a la Procuraduría a presentar una denuncia para exigir que se investiguen las muertes de los obreros, en cada uno de estos accidente que han pasado en la industria en los últimos 5 años, ya que “algunos de eso accidentes recaen en la figura de homicidio culposo”, aseguró.

Sobre cierre de cuentas bancarias

Asprilla dijo que “una vez cerraron las cuentas nuestras, nos hemos dado a la tarea de ir a la Caja de Ahorros a preguntarles por qué, no nos dan una respuesta concreta, hemos ido a toda la banca nacional, no solamente a la Caja de Ahorros, no aceptan la plata de la cuota sindical que es lícita, es importante señalarlo.

Añadió que “también hemos ido a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en la Procuraduría, dice el procurador que el Suntracs no tiene ninguna investigación que la plata es lícita, hacemos las cosas bien, pero para nosotros es una persecución por esa gran lucha que llevamos a cabo hace un par de meses que pudimos rescatar nuestra patria”.

Según Asprilla tampoco ha sido posible colocar los fondos en otro banco. “Nos dicen bueno pasen a buscar sus recursos pero ese recurso si lo sacamos de ahí no podemos meterlo en ningún otro banco pero tampoco como está la situación es peligroso. Hoy día cualquiera te hace un daño por 20 dólares”.

El sindicato tiene aproximadamente 30 mil trabajadores afiliados “una disminución” ya que el sector se ha visto afectado por el tema de desempleo, previo a la pandemia eran alrededor de 70 mil. El sindicalista dijo que el cierre de cuentas impide que ellos puedan brindar ayuda social, apoyar en gastos funerarios a los obreros y demás por lo hay una afectación.