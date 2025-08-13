$!El turismo en Bocas del Toro registra una recuperación gradual, según empresarios

El sector turístico de Bocas del Toro registra una “recuperación paulatina”, tras las afectaciones económicas y sociales ocasionadas por los más de dos meses de cierres y protestas en las que estuvo sumida la provincia, aseguraron líderes empresariales.

Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, dijo que “la provincia se ha ido recuperando. En estos momentos nos encontramos en temporada baja, el movimiento es lento, pero está dentro del rango de lo que se esperaba”.

Pimentel indicó que “por las islas de Bocas, el turismo se ha ido regularizando y en Chiriquí Grande han vuelto a su normalidad”. Agregó que “los distritos, Changuinola y Almirante tienen una situación más compleja por el tema del cierre de la empresa Chiquita”.

En tanto, Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro, señaló que “nosotros en estos momentos estamos en lo que se llama temporada, pero sí está bastante resentido el turismo. Sin embargo, para el mes de septiembre se estará realizando la Feria del Mar, que es positivo para nuestra economía”.

Sanjur añadió que “aunque no hay una cantidad enorme de turismo, sí hay personas y más movimiento que antes”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, Juan De Caro, comentó que “tenemos ocupación, pero el golpe de las huelgas fue muy grande. Todo lo que pudo haberse logrado durante julio y agosto, que son meses buenos en la provincia, se perdió”.

Expresó que “los lancheros, restaurantes y hoteles vivimos del día a día del turismo. La información de los cierres contribuyó a que las personas decidieran ir a otro lugar en vez de venir a Bocas”.