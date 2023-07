Empresarios: cierres de calles no son tolerables; más de 10 protestas ha afectado la Interamericana este año

Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi), declaró que los cierres de calles no son tolerables, especialmente cuando se obstaculiza el paso en una vía tan importante como la Vía Interamericana.

“Nosotros a pesar de ser un gremio empresarial tenemos un enfoque social muy importante porque de eso depende la economía de la provincia y el sustento de todos los habitantes de la región. El año pasado (La región) sufrió peores consecuencias de lo que una pandemia hace unos años”, informó el empresario.

De acuerdo con el presidente del gremio “no se trata solo de pérdidas económicas, se trata de una violación de los derechos individuales que la Constitución de este país le debe garantizar, a través de sus autoridades, a cada uno de los ciudadanos del territorio nacional”.

Agregó que “la población no se merece que sus derechos sean violados una y otra vez, no solamente con estos hechos, sino con constantes amenazas que no dejan vivir en paz. No podemos seguir tolerando”.

También hizo un llamado a que” quien hoce cerrar calles en este país a que debe atenerse a las consecuencias de la violación de los derechos individuales de cada ciudadano”.

En ese sentido le hizo un llamado a las autoridades para que “ejerzan su rol de autoridad frente a la defensa de estos derechos”. “Hemos hablado con las autoridades para que conozcan los pasos que se va a dar como gremio, porque el año pasado las acciones de cierre de vías dejó pérdidas millonarias de las cuales nadie se ha hecho responsable”, dijo.

Las declaraciones del empresario se dieron luego que un grupo de indígenas en el área de San Juan, distrito de San Lorenzo, cerró la vía internacional desde el mediodía del jueves 13 de julio hasta pasadas las 2:00 a.m. de hoy, viernes 14 de julio.

Algunos de los cierres registrados sobre la Vía Interamericana:

13 de febrero de 2023- Un grupo de indígenas cerraron la Vía Interamericana a la altura de Viguí en provincia de Chiriquí, para exigir que se cumplan los acuerdos que se propusieron en la Mesa de Diálogo.

6 de marzo de 2023- Estudiantes y docentes del colegio Cristóbal Adán de Urriola, de Arraiján, cerraron los cuatro carriles de la Vía Interamericana, a modo de medida de protesta por los retrasos en las obras de construcción en el centro estudiantil público.

2 de abril de 2023- Residentes de varias barriadas de La Chorrera exigieron el suministro de agua potable y cerraron los carriles de la interamericana a la altura de El Limón.

18 de abril de 2023- Fanáticos del equipo de béisbol mayor de Herrera cerraron la vía que conecta los distritos de Parita y Chitré como medida de protesta por la conformación del calendario de su serie semifinal, del torneo nacional 2023, ante Colón.

3 de mayo de 2023- Los afectados de los huracanes Iota y Eta cerraron la vía principal que comunica el corregimiento de Volcán con Cerro Punta, en el distrito de Tierras Altas, para exigirle al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) que cumpla con la construcción de las viviendas.

22 de mayo de 2023- Pobladores de la comunidad de Manglarito en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, mantuvieron bloqueado el tráfico vehicular por la Vía Interamericana, exigiendo la construcción de una carretera y un puente vehicular.

31 de mayo de 2023- Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP), de las regiones de David y Bugaba en Chiriquí, cerraron en Paso Canoas, para exigir mejores condiciones laborales.

12 de junio de 2023- Docentes, moradores y estudiantes, protestaron en solicitud de mejoras para la comunidad de El Nance, a la altura de San Carlos.

3 de julio de 2023- La Vía Interamericana, a la altura de Horconcitos en Chiriquí, se mantuvo completamente cerrada por varias horas por un grupo de estudiantes, docentes y padres de familia de centros educativos en el distrito de Besikó, comarca Ngäbe-Buglé. Le exigen al Gobierno que cumpla las promesas de mejoras en los centros educativos y carreteras.

También en la Vía Interamericana, pero en el sector de Divisa, un grupo de educadores cerró brevemente la vía en el cruce, con el fin de reclamar a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) que se agilice el proceso de nombramiento.