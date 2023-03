Empresarios de Coclé protestarán el martes por apagones y fluctuaciones eléctricas

Empresarios de la provincia de Coclé realizarán una protesta el próximo martes 28 de marzo desde las 10:00 a.m. en los predios de la Iglesia San José , debido a los constantes apagones y fluctuaciones que siguen afectando la actividad comercial y turística.

Carlos Mauricio Caballero, presidente de la Cámara de Comercio de El Valle de Antón explicó, que “constantemente hay fluctuaciones o apagones que duran cuatro, cinco, siete, diez horas. Ahora en la estación seca que hay mucho viento es casi a diario o por lo menos tres veces por semana ocurre esa situación. Hay sectores en que se va el fluido eléctrico todos los días. Eso no puede ser posible”.

“Ya estamos cansado de eso, eso a su vez conlleva a otro problema. Si no hay electricidad. Los hoteles no pueden hacer sus reservas, no pueden cobrar, los restaurantes no pueden cobrar porque no hay internet, los puntos de ventas no funcionan. Ya estamos cansado de esta situación”.

Además el empresario resaltó que “igual tenemos problemas con el agua, anteriormente, el Valle de Antón no tenía una planta potabilizadora y lo que se consumía era agua cruda de la toma de agua. Está bien, perfecto tenemos una planta de tratamiento, hay un tanque de almacenamiento que es cuatro veces más grande que el que teníamos, pero igual todos los días se va el agua. A las once de las noches no hay agua y llega a las cinco de la mañana”.

Por su parte, Janicel Aguilar, vicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa capítulo de Coclé aseguró que “la situación de El Valle ha llegado a más de 40 horas semanales sin luz. Mediante APEDE se le ha solicitado a ASEP la instalación de una planta eléctrica de emergencia mientras se logra instalar la línea paralela que estará lista, con suerte, en el 2025”.

“Consideramos realizar más adelante una reunión con Gabinete Turístico, ATP, ASEP, Naturgy para evaluar el tema eléctrico coclesano”, dijo la empresaria.

Resaltó que la “alza desmedida en el precio de consumo, la falta constante de servicio se acentúa cada día más y la falta de intervención y regulación de la ASEP es preocupante en toda la provincia”.