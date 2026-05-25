Empresarios piden diálogo con Costa Rica por conflicto comercial

Líderes empresariales y economistas hicieron un llamado al diálogo para resolver el conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica, tras la suspensión de un plan para vender energía electricidad hacia el país vecino.

Las reacciones surgieron luego de que el presidente José Raúl Mulino se refiriera al tema durante su conferencia semanal, al señalar que la solicitud de Costa Rica para acceder a energía panameña está siendo evaluada. “Yo sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica, producto de sus propias necesidades, esa solicitud está siendo muy bien evaluada por nosotros”, afirmó. No obstante, aclaró que “por lo lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica, así de sencillo”.

En este contexto, Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), indicó que “lo importante es entender que Panamá y Costa Rica son economías profundamente interconectadas, especialmente en comercio, logística y energía. En este tipo de situaciones, lo prudente es mantener una visión estratégica y regional”.

Jurado agregó que “desde el sector privado siempre creemos en el diálogo, la institucionalidad y la búsqueda de consensos”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), señaló que “el presidente tiene que defender a Panamá y tratar de abrir un espacio de diálogo diplomático. Pienso que ha actuado correctamente”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera comentó que “más que escalar el debate, considero que el foco debe estar en restablecer canales de diálogo, revisar técnicamente los puntos de diferencia y procurar soluciones que den certeza a productores, empresas y consumidores de ambos países”.