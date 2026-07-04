Empresarios reactivan Comité Intergremial del Agua para impulsar soluciones hídricas

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) informó que ocho gremios del sector privado reactivaron el Comité Intergremial del Agua, instalado formalmente el 2 de julio como espacio permanente de articulación para analizar, consensuar y presentar propuestas frente a la situación hídrica nacional.

El comité está integrado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API), la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (Ipaur), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

La iniciativa busca promover soluciones técnicas inmediatas ante las fallas del servicio y, en una segunda fase, fortalecer la institucionalidad y gobernanza del sector a mediano plazo.

En su primera sesión, los miembros acordaron una agenda con dos líneas de acción: identificar respuestas urgentes a los problemas más apremiantes de gestión y servicio de agua, y contribuir a la sostenibilidad e institucionalidad hídrica en todo el país.

La reactivación responde a retos como las interrupciones del suministro, el aumento de la demanda, los efectos del fenómeno de El Niño y el rezago en infraestructura.

Los gremios reiteraron su disposición de colaborar con el Gobierno Nacional para lograr una gestión más eficiente, transparente y sostenible, e insistieron en la necesidad de una política de Estado que garantice agua potable y saneamiento de calidad. Señalaron que la alianza público-privada será clave para impulsar inversiones y fortalecer a las entidades responsables.

Además, valoraron que el presidente José Raúl Mulino incluyera el agua como eje del programa “Panamá para Ti”, indicando que el comité busca complementar ese esfuerzo con propuestas técnicas para atender urgencias y consolidar reformas estructurales.