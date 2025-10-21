Empresarios se reúnen con el presidente de Paraguay

Santiago Peña Palacios, presidente de Paraguay se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, quien se encuentra en la recta final de la incorporación de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur).

El empresario panameño agradeció al mandatario Peña Palacios que, por segunda ocasión en este año, haya incluido en su visita oficial una asistencia a la CCIAP. “Hoy aquí no solo se reafirman los lazos de amistad y cooperación que unen a Panamá y Paraguay, sino que tiene un significado especial. Usted ha sido uno de los grandes impulsores de la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado, un paso histórico que recientemente fue ratificado por nuestra Asamblea Nacional, y agradecemos su acercamiento hoy con nuestro parlamento”, expresó Arias.

Por medio de Mercosur, se abre una etapa llena de posibilidades para ampliar mercados, diversificar exportaciones y fortalecer las cadenas productivas regionales, afirmó el empresario panameño. El presidente de la CCIAP aprovechó la oportunidad y le indicó al presidente paraguayo que se está a la espera de que confirmen la participación para 2026, del 10 al 12 de marzo, en Expocomer. “Es una oportunidad extraordinaria para que empresarios paraguayos sigan explorando nuevas alianzas no solo con Panamá, sino con el comercio internacional”, puntualizó Arias.

Por su parte, el mandatario paraguayo reiteró lo señalado en enero de este año, cuando estuvo en esta sede empresarial, que “Paraguay mira a Panamá con un enorme interés porque su posición se ha convertido en el hub de las Américas. Y nosotros queremos la plataforma logística panameña para ingresar a nuevos mercados como el Caribe y Centroamérica, y con esto todos vamos a ganar”, expresó Peña Palacios. Por ello, dijo que Paraguay será puente para que Panamá pueda lograr la adhesión lo más pronto al Mercosur.

Acompañaron al presidente Arias en este encuentro miembros de su Junta Directiva: Aurelio Barría Pino, Gustavo Taft, Ashok Nandwani, Ana Lucrecia Tovar, Mauricio de la Guardia, Melisa Pérez, Ricardo Zubieta, Alejandro Félix de Souza, Frank Tedman, José Javier Rivera y Diego Eleta. También estuvieron presentes directivos administrativos de este gremio empresarial: Rafael Zúñiga Brid, director Ejecutivo; Ileana Luttrell y María Eugenia Grimaldo.

En representación de Paraguay, la comitiva que acompañó a Peña Palacios estuvo integrada por Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores; Enrique Jara Ocampos, Embajador de la República del Paraguay en Panamá, y José Carlos Martin Camoochioli, presidente del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENACSA). También participó en este encuentro el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.