Empresarios ven en la ley de pasantías una puerta al empleo juvenil

La reciente sanción de la ley de pasantías en Panamá ha recibido el respaldo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que la considera un paso concreto para enfrentar uno de los principales retos del país: la inserción laboral de los jóvenes.

"En Panamá hay algo que por fin empieza a alinearse: estamos pasando del discurso a la acción en el tema del empleo juvenil. La ley de pasantías, recién sancionada, va en la dirección correcta. Durante años hemos tenido el mismo problema: jóvenes con ganas de trabajar, pero sin experiencia; y empresas que necesitan experiencia para contratar. Un círculo cerrado que dejaba a muchos por fuera, hoy empezamos a romper ese círculo. Y esta vez hay un cambio importante: no solo se trata de experiencia, también hay un reconocimiento concreto al esfuerzo del joven”, indicaron en la Cámara Opina de este domingo 22 de marzo.

La ley establece una asignación mensual de B/.450, con una duración de hasta un año, acompañada de una póliza de riesgo y, muy importante, sin reemplazar empleos formales. "Eso manda una señal clara: la experiencia importa, pero también el valor del trabajo.Pero hay otro elemento que vale destacar. Esta ley no es improvisada, pone reglas. Define cuántos pasantes puede tener una empresa según su tamaño, evita abusos y establece supervisión y sanciones si se incumple. Eso es clave para que funcionar", agregó en el escrito.

De acuerdo con la CCIAP, “las pasantías vienen a ampliar ese camino. Están dirigidas a jóvenes entre 18 y 25 años en formación o con formación académica proveniente de la educación media, universitaria, vocacional o técnica, o menores de edad con título de educación media, justo en la etapa donde se define su entrada al mundo laboral y lo hacen con un enfoque práctico: aprender trabajando, dentro de empresas reales, enfrentando retos reales”.

Además, al finalizar, esa experiencia queda certificada. Es decir, deja de ser un “intento” y pasa a ser una credencial válida para conseguir empleo.

“Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos respaldado desde el inicio esta iniciativa que hoy ya es Ley de la República, porque funciona acercando al joven al empleo y mejora su empleabilidad de manera concreta”, añadieron.

Ahora, estamos claros: esto no es una solución mágica. Pero sí es una buena decisión, es una muestra de que cuando se identifican bien los problemas, se pueden tomar decisiones útiles. Y además llega en un momento en que el país también empieza a ordenar la casa.

Panamá creció 4.4% en 2025, con inflación baja y mayor estabilidad. ¿Por qué esto importa? Porque sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo no hay oportunidades.

"La buena noticia es que hoy tenemos ambos elementos moviéndose en la misma dirección: una economía que busca estabilidad y herramientas concretas para insertar a los jóvenes en el mercado laboral. Eso es lo que necesitamos: puentes. Puentes entre la educación y el trabajo, entre el talento y la oportunidad, y entre las ganas y la experiencia. Si hacemos esto bien —y lo hacemos con responsabilidad— el impacto puede ser significativo.

Pero aquí viene lo importante: esto no depende solo del gobierno. Depende de las empresas, de que abramos espacios, de que apostemos por formar talento. Aquí no se trata de vender ilusiones, se trata de hacer que las cosas pasen. Y esta ley, bien implementada, puede ser el inicio de millas de primeras oportunidades. De esas que no salen en estadísticas, pero cambian vidas, familias y el rumbo de un país.