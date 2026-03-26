Economía

Empresarios y economistas: Proyectos de ley limitan libre mercado y afectan la economía

Especialistas dijeron que “estas normas directamente generan una presión de costos que afecta a hogares y empresas”

Empresarios y economistas: Proyectos de ley limitan libre mercado y afectan la economía
PEXELS | Una persona con una calculadora realiza operaciones matemáticas para conocer las finanzas.
Amalia Quintero
26 de marzo de 2026
Empresarios hicieron un llamado a los diputados para impulsar leyes que atraigan inversiones y generen empleos.
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