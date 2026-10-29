Empresas de Coclé solicitan suspensión de contratos laborales

Empresas ubicadas en la provincia de Coclé, afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, han solicitado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) la suspensión de contratos laborales, ya que no han podido reactivar sus operaciones al 100%.

De acuerdo con empresarios, los negocios enfrentan problemas de flujo de caja, liquidez y daños en su infraestructura, situación que les impide cubrir los gastos operativos y cumplir con el pago de prestaciones a sus trabajadores, lo que dificulta la recuperación de sus actividades comerciales.

Ante este panorama, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, manifestó que “esta semana se inició la intermediación con los trabajadores afectados por las suspensiones de contratos, con el objetivo de preservar sus empleos”.

Muñoz reiteró el compromiso del Gobierno de acompañar a los afectados con solidaridad. Aseguró que “estará presente con cada uno en este proceso”.

Por su parte, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECAMARAS), dijo que “ante la incertidumbre sobre el tiempo requerido para restablecer las operaciones, la suspensión de contratos laborales ante el Ministerio de Trabajo se ha vuelto una medida de suma importancia”.

Botello señaló que “las empresas desconocen si sus solicitudes serán aprobadas mientras esperan los dictámenes técnicos, lo que aumenta la preocupación y agrava los problemas de liquidez e infraestructura que dificultan el cumplimiento de sus obligaciones laborales”.

El empresario explicó que “la principal queja del sector radica en la excesiva demora de las autoridades para realizar las inspecciones técnicas necesarias en los locales comerciales”. Además, agregó que “estas evaluaciones son indispensables para determinar con precisión qué establecimientos son aptos para operar, cuáles requieren remodelaciones y cuáles deben ser demolidos por completo”.