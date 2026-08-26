ENA proyecta extender el Corredor Sur hasta Pacora

ml | La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) confirmó que se encuentra en estudio la prefactibilidad para extender el Corredor Sur hasta el distrito de Pacora.

La gerente general, Yessica Gotti, indicó que “el proyecto será presentado al Ministerio de Obras Públicas y se proyecta licitarlo en 2027”. Gotti también informó que esto se añadiría al proyecto de ampliación actual del Corredor Sur que tiene un costo estimado de $300 millones.

Gotti anunció que “ENA mantiene en marcha diversos proyectos de inversión y estudios de prefactibilidad para el desarrollo de nuevas obras. Entre los proyectos previstos está la entrega, en febrero de 2027, de las rampas de acceso al Corredor Sur en Costa del Este, así como la ampliación completa de esta vía desde Punta Pacífica hasta Tocumen, que actualmente se encuentra en proceso de licitación”. También destacó los proyectos de rehabilitación del Corredor Norte, el ramal de Madden, la instalación de un sistema de iluminación en la vía y la construcción del nuevo intercambiador de Mañanita.

Por su parte, Arcelio Tejada , director de planificación concesionarias de ENA, dijo que la ampliación del Corredor Sur hasta Pacora se encuentra actualmente en etapa de estudio. “Estamos en estudios no solamente técnicos, sino de factibilidad financiera para lo que es el desarrollo de esta extensión”, señaló.

Tejada comentó que el proyecto contempla “un recorrido de aproximadamente seis kilómetros, desarrollado entre Don Bosco y el sector de Nuevo Tocumen, en el área cercana a Pacora, al sur de lo que es el actual Aeropuerto Internacional de Tocumen”.

El funcionario explicó que la obra se está proyectando bajo el concepto “Greenfield”, es decir, en un área sin comunidades ni desarrollos urbanísticos consolidados. Condición que facilitara la ejecución del proyecto, al reducir las posibles afectaciones y requerimientos asociados a zonas ya desarrolladas”.